– Сьогодні я щасливий, що команда так себе проявила і ми досягли гарного результату.

– Очікували від Шведа такого?

– Я завжди знав, що Мар’ян дуже кваліфікований футболіст. Ще коли він виступав за Карпати, то проти нього було важко грати, і коли в збірній був. Це такий хлопець, якому потрібно довіряти, а Ігор Йовічевіч знає, як з ним працювати. Якраз за Йовічевіча Швед показував свій найкращий футбол.

Йому довірили грати в стартовому складі, дуже добре себе проявив, забив 2 м’ячі, гарний старт. Я сказав йому: "Ти не встиг прийти до команди, а ми тебе вже будемо продавати скоро". Він дуже задоволений, а я за нього радий.

РБ Лейпциг – Шахтар – 1:4 – відео голів та огляд матчу

– Уже жартують, що він окупив трансфер.

– Сьогодні всі гарно себе проявили. Важливо, щоб ми тримали цей рівень протягом усього сезону. Це буде важко, але сьогодні ми зробили гарний крок. Розуміємо, що шлях в ЛЧ та УПЛ довгий. Потрібно готуватися від матчу до матчу. Сьогодні ввечері ще можна порадіти, а завтра вже треба готуватися.

У нас була хороша підтримка, багато людей. І на гостьовій трибуні, і серед стадіону. Подякували нашим українцям, це ми грали для них, для нашої країни, для тих, хто зараз в Європі, живе або просто виїхав. Трибуни скандували "ЗСУ", дякую всім. Хлопцям, які боронять нашу країну.

– Фанати РБ Лейпциг теж вивісили банери.

– Так, я бачив, що було написано "Мир", також УЄФА вивісив. Дякуємо всій Європі, що нас підтримують, – резюмував Степаненко у коментарі Tribuna.

Мудрик – 100 мільйонів, Шведа – у збірну: Шахтар №1, поки Суркіс "переймається халявними трансляціями для дідів на селі"