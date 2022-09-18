"Пішов інсайд, що у нас у всіх зарплати по 30 тисяч гривень. Але не у всіх по 30 тисяч.

Циганков заробляє в Динамо 2 млн євро на рік – журналіст розкрив зарплати лідерів київського клубу

У нас є і нормальні, високі зарплати. У деяких гравців. Зарплати різні. Вони однаково не супервисокі, але не тільки по 30 тисяч гривень", – сказав Надєїн у коментарі YouTube-каналу Трендець.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Вересі встановлений єдиний цінник за роботу футболістів, а стимулом виступають премії за перемогу, які є найвищими в УПЛ. Саме цим пояснювали потужний старт команди у новому сезоні – у 4-х турах підопічні Юрія Вірта здобули три вольові перемоги над доволі складними суперниками (Чорноморцем, Ворсклою і Кривбасом).

Верес переміг Кривбас і піднявся на другу позицію в УПЛ – команда Вернидуба не забила у четвертому матчі поспіль