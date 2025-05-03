"Звичайно, цей гравець нам подобався. У відпустці взимку я спілкувався з людиною, яка працює в Байєрі. Ми довго говорили про Артема, і він порекомендував його. Але наші люди вже тоді мали його на радарі.

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Після цього я дивився ігри за його участю, а потім ми зустрілися, щоб показати наш спільний шлях, яким ми його бачимо. Вказати йому на сильні та слабкі сторони, де він може зробити наступні кроки. Ми сподіваємося, що він піде цим шляхом, як і багато інших молодих гравців.

Рафа Лубах також грав у молодіжній команді. Ми сподіваємося, що він піде цим шляхом, як і багато інших, хто прийшов з молодіжних команд. Але не всі однакові. Не всі прогресують з однаковою швидкістю. Але ми всі вважаємо, що він фантастичний гравець", – наводить слова Клозе Kicker.

Нагадаємо, форвард Байєра Артем Степанов на правах оренди перейшов до німецького Нюрнберга. Молодий нападник приєднається до нового клубу у наступному сезоні. У нинішній кампанії Степанов провів 27 ігор за юнацьку команду Байєра, забив 22 голи та віддав 3 асисти. Також він зіграв 2 матчі за першу команду "фармацевтів".

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