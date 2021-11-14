"Наше завдання – виграти наступний матч, проти Боснії і Герцеговини. Звичайно, не все вже залежить від нас.

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Ми будемо зважати на результат поєдинку між Фінляндією та Францією, але це ніяк не впливає на наше налаштування на гру з боснійцями. Наше завдання залишилося незмінним – перемога.

Я вважаю правильним те, що у збірній відбувається ротація, і до складу може потрапити кожен. Усі наші хлопці – кваліфіковані виконавці, які можуть замінити один одного. Ясна річ, що всі вони мріють зіграти в поєдинку, після якого ми можемо вийти в плей-офф відбору чемпіонату світу. Ми ще у грі, й останній матч усе покаже", – цитує Кривцова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок між боснійцями і українцями відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні Біліно Поле в Зениці. Початок зустріч о 21:45. У паралельному матчі квартету D збірна Фінляндії у Гельсінкі зіграє з французами.

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