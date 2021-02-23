"СК Дніпро-1 підніс нам великі проблеми в грі при стандартах. Влучили у стійку і поперечину. Ми, начебто, контролювали гру, намагалися тримати, створювали моменти. У першому таймі грали непогано.

Олімпік – СК Дніпро-1 – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Вийшли на другий тайм – не впізнав свою команду. Нічого не виходило, будемо розбиратися, будемо дивитися відео. Треба щось робити, тому що другий тайм дуже засмутив мене", – відзначив Климовський у програмі Тур Online.

Зазначимо, що Олімпік програв СК Дніпро-1 (0:2) та залишився у середині турнірної таблиці.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Олімпік – Булеца забив вирішальний гол