"Вилучення Дубінчака – це була випадковість, я вважаю. Отримав за полем, бо вів боротьбу і випадково наступив на ногу. Це як у Макса Брагару в першому матчі (проти Лаціо – прим.) було, коли він відбирав м'яч, випадково наступив, і це червона. Дуже-дуже прикро. Але червона картка навпаки, згуртувала нас. Ми у першому таймі дуже добре грали. У нас було багато моментів. Дві поперечки, у мене був момент…

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У нас багато було моментів, і це ми вдесятьох грали. Ми могли так само грати у другому таймі. Що змінилося? Я просто не зрозумів. Не впізнав нашу команду. У першому таймі ми дуже добре грали вдесятьох, а потім вийшли і просто… Наче опустили руки. Так не можна грати. Будемо розмовляти. Немає виправдань.

Я не скажу, що нам не вистачило фізичних кондицій. Ми все витримували. Навіть в кінці у другому таймі ми бігали, були моменти, хоча ми вже програвали. Це все йде від голови. Треба кожному у собі розібратись, щоб зрозуміти, що навіть граючи вдесятьох ми не маємо права грати будь-як. Потрібно дотримуватись наших домовленостей і настанов на гру. Так, трішки важче, бо на одного гравця менше. Але ми маємо грати зовсім по-іншому, віддаватись на полі.

Гра складалась навіть за рахунку 0:0. Ми могли у другому таймі, але пропустили такі прикрі голи, дитячі помилки. На такому рівні будь-яка команда карає, використовує ці моменти. Дуже перепрошую перед уболівальниками, перед усіма, хто за нас уболіває. Розумію, що це дуже важко. Ми будемо грати по-іншому, я впевнений. Це буде для нас дуже великий урок, який ми маємо пройти. Тільки через наступні матчі ми маємо робити висновки і грати зовсім по-іншому, щоб для нас це дуже сильний урок був", – поділився Караваєв у ефірі MEGOGO.

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