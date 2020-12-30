Не впевнений, що Інгулець готовий до УПЛ, – Лавриненко

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко оцінив готовність своєї команди до виходу в елітний дивізіон українського футболу.

"Однозначно, завдання вийти в УПЛ перед нами стоїть. Але це не говорить, що ми готові до УПЛ. Кубок – це коротка і спринтерська дистанція в один матч, яких не так багато. Чи зможемо витримати довгу дистанцію в тридцять матчів з такими суперниками? А ось це вже питання.

Лавриненко просто такий самий дов***об, як і я, – президент Інгульця пояснив, за що поважає тренера своєї команди

Є приклад Колоса і СК Дніпро-1. Вони у Першій лізі були беззаперечними лідерами, а зараз в матчах УПЛ бувають проблеми. У дніпрян був період, коли вони зазнали сім поразок поспіль, і це сильно б'є по психологічному стану футболістів, з якого не так просто вийти. Навіть Дмитро Михайленко сказав: "Така правда – ми дійсно дуже слабкі для Прем'єр-ліги".

Тому, я думаю, ми ще не готові до довгої дистанції, потрібно багато працювати, а головне потрібно якісно підсилитися, адже зараз Прем'єр-ліга стала більш рівною. Різниця між першим і вищим дивізіоном – істотна. І в фінансовому план, і в інших питаннях УПЛ виглядає привабливіше", – цитує Лавриненка UA-Футбол.

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Нагадаємо, на зимову перерву Інгулець пішов на 3 місці у турнірній таблиці Першої ліги. Команда Лавриненка відстає від лідера, львівського Руха, на 2 очки.