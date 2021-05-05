Відомий журналіст Ігор Циганик вважає, що дострокове завоювання киянами чемпіонства може допомогти азовцям у матчі з підопічними Мірчі Луческу.

"Для Маріуполя ця гра важливіша, тому що потрібно боротися за збереження прописки у Прем’єр-лізі. Адже ще є теоретичні шанси у Миная наздогнати азовців.

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Цей поєдинок був би набагато принциповішим, якби Динамо ще не стало чемпіоном України. Кияни зараз грають розкуто, помітно, що гравці перебувають у хорошій формі.

Не впевнений, що "біло-сині" викладатимуться сповна. Думаю, що буде ротація складу. Мірча Луческу буде берегти основний склад на фінал Кубка України. З іншого боку, резервісти, які не мали стабільної ігрової практики, зможуть себе проявити. Спрогнозую, що обидві команди заб’ють, а зустріч завершиться внічию", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Маріуполем відбудеться вже сьогодні, 5 травня, на стадіоні імені Володимира Бойка. Початок зустрічі о 14:00.

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