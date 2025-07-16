"У мене є така штука, яка є дуже в багатьох. Я зараз, може, це грубо скажу, але це є. Я не вмію оч*о тренерам лизати.

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Я бачив людей, які грали в збірній – прізвища не буду казати. У нас було тренування перед грою, це було в Зорі, але прізвище не буду казати. Йде довга передача, він приймає м’яч. Просто тактика, 11 проти 0. Завершення, пас, гол, без нічого. І знаєш, що людина каже? Каже: "Миколайович, а коли м’яч ось так летить, краще приймати внутрішньою чи зовнішньою чи одразу собі на хід?" Я стою, думаю: "Ну, все тоді".

Я так не можу. Я зі Станіславовичем був у Ференцвароші, ми там були українці. Я не вмію так. Я можу критику прийняти, можу привітатися, але коли бачу таке – я це просто не переношу. Для мене ці люди – одразу мінус.

Наприклад, коли тренера питають: "А можете, будь ласка, перенести сніданок з 09:00 на 09:15?" Тренер каже: "Ні, не можу". Він просто хоче з ним поговорити. І як це обґрунтовується? "Бо нам буде не 4 години до гри, а менше. А нам треба, щоб було 4 години до гри, щоб усе правильно засвоїлося".

Я дивлюся на це – просто гидота. Мене просто вивертає. І з будь-якого приводу. Не знаю, може, комусь із тренерів це подобається", – сказав Петряк у інтервʼю для Дениса Бойка.

Нагадаємо, Іван Петряк, в активі якого 5 матчів за національну збірну України, з 2022 року належить донецькому Шахтарю. В першій половині минулого сезону півзахисник виступав на правах оренди за Чорноморець, провів 10 матчів та віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2026 року.

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