"Другу армію світу не перемогти. Крейсер "Москва" – неможливо потопити. Кримський міст – неможливо знищити.

Роман Зозуля "завітав" на матч Колоса з Інгульцем – відео епічного конфузу

Не виводьте нас! P.S. З днем народження, придурок!" – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Загорілась цистерна – розвалилось півмосту. Як і все на рашці зроблено якісно і надійно", – додав Роман у наступному пості, доповнивши його тематичним фрагментом мультика.

Нагадаємо, сьогодні, близько шостої години ранку на залізничній гілці Кримського мосту сталась пожежа – загорілись декілька цистерн з паливом. Два прольоти автомобільної гілки впали в море. Рух обома частинами мосту обмежено. Російські Яндекс-карти зазначають, що ремонт полотна триватиме щонайменше до 31 жовтня. Окупаційні пабліки пишуть про диверсію – буцім-то на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою.

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