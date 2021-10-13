Колишній керманич збірної України Леонід Буряк поділився враженнями від матчу 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини (1:1).

"Хороша гра вийшла, на одному диханні. До того ж, у виконанні обох збірних. Матч тримав у напрузі всі 90 хвилин. Мені сподобалася команда Боснії і Герцеговини. Це дуже організований колектив.

Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Була віддача, готовність на хорошому рівні, але не вистачало технічної майстерності. Думаю, збірній України в цьому поєдинку, особливо в другому таймі, не вистачило такого футболіста, як Маліновський. Я не хочу втручатися в ці суперечки, давати комусь оцінки, а просто констатую факт", – розповів фахівець у коментарі Footboom.

Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. На гол Андрія Ярмоленка в першому таймі балканці відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча під завісу поєдинку. Тепер доля путівки на ЧС-2022 для "синьо-жовтих" залежить від результатів збірних Фінляндії та Боснії.

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