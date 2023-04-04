Головний тренер Львова Анатолій Безсмертний прокоментував поразку в матчі проти київського Динамо (0:2) у 19 турі чемпіонату України.

"Дуже непогана гра на тлі такого сильного суперника. В принципі я задоволений діями хлопців. Бачу, що є світло наприкінці тунелю.

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Чому така маленька лава запасних? Хтось травмований, хтось перехворів. Ми мали невелику епідемію. Плюс ми розраховували на 13 футболістів. Не вистачило нам трохи кадрового потенціалу", – розповів наставник львів'ян після матчу.

Нагадаємо, що Львів провів 18 поєдинків, набрав 13 очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. На матч проти Динамо потрапило у запас тільки семеро футболістів львівської команди.

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