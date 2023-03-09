Легендарний екс-форвард "россонері" Андрій Шевченко поділився емоціями від матчу міланців з Тоттенхемом (0:0).

"Мої вітання Мілану. Це чудовий результат. Я дуже радий за команду.

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Не вистачило лише забитого м'яча", – цитує Шевченка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у домашньому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Мілан здобув мінімальну перемогу над Тоттенхемом, а у матчі-відповіді розписав безгольову нічию і за сумою двох матчів пробився у наступний етап турніру.

Востаннє "россонері" потрапляли у чвертьфінал Ліги чемпіонів більше 10 років тому.

Мілан вперше за 11 років вийшов у 1/4 ЛЧ – Тоттенхем провалився і став дебютною втратою АПЛ у єврокубках