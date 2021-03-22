Колишній гравець Шахтаря Віктор Грачов не стримував емоцій, коли описував стан "гірників" після поразки від Львова (2:3) у 19-му турі УПЛ.

"Мені соромно за гравців, тому що дійти до такого стану... Дивитися на це неподобство сил не вистачає. І боляче, і прикро. Гравці просто себе не поважають, або уболівальників – я не знаю.

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Хіба так можна виходити, грати майже стоячи і досягати результату? Для мене незрозуміло, що відбувається. Я такого Шахтаря давно не бачив. Було все, але такого ставлення... Повне розчарування", – цитує Грачова сайт телеканалів Футбол.

До слова, поразка від Львова стала вже п'ятою для "гірників" за останній місяць. Раніше були серйозні удари від Зорі, Агробізнеса та двічі від Роми. Після 19-ти турів Шахтар вже на 7 пунктів відстає від Динамо на вершині турнірної таблиці УПЛ.

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