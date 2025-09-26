"Ці два тижні суперечать усьому, що ми добре зробили на початку сезону, адже сезон видався нетиповим. Після клубного чемпіонату світу, який позбавив нас можливості відпочити, ми заздалегідь знали, що зіткнемося з деякими фізичними труднощами. Коли ми найменше цього очікували, ми отримали три результати, які не відображають того, що ми робили. Відповідальність завжди лежить на мені.

"Бенфіка має лише одного гравця, який здатний на це": португальські ЗМІ знайшли унікальну чесноту Судакова

Команда відчуває сильне фізичне та емоційне виснаження через недостатню передсезонну підготовку.

Зарплата Моурінью? Я не буду називати повну вартість контракту Жозе Моурінью. Тренер такого заробляє багато, але я не уповноважений розголошувати розмір його зарплати. Можу сказати одне: його оклад не вищий, ніж у [екс-наставника Бенфіки] Роджера Шмідта. Це найнижча зарплата Моурінью з моменту відходу з Португалії", – цитує Кошту MaisFutebol.

На питання, чи заробить Моурінью 3 мільйони євро в перший рік контракту і 4 мільйони – у другий, Кошта відповів, що цифри "десь близько цього".

"Бруно Лаже був звільнений, тому що в цьому питанні потрібно було щось змінювати. Говорити про нього складно, з огляду на наші особисті стосунки і те, що він намагався дати Бенфіці. Ми дійшли до моменту, коли обидва зрозуміли, що відхід – найкраще рішення. Звільнення Лаже не має ніякого відношення до контактів з Моурінью", – додав Кошта.

Судаков забив, але Бенфіка не перемогла в дебютному матчі Моурінью на Да Луж – Трубін пропустив на останніх хвилинах