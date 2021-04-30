Президент Баварії Герберт Хайнер радить не приділяти надто велику увагу грошам, які заплатили РБ Лейпциг за Юліана Нагельсманна.

"Ми повинні були знайти компроміс з РБ Лейпциг, адже у Нагельсманна був тривалий контракт. Рекордна компенсація? Не вірте цим цифрам, про які говорить преса.

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Баварія – один з найкращих клубів Європи, і їй потрібен відповідний тренер. Нам вдалося його знайти, підписавши Юліана Нагельсманна", – резюмував Хайнер в інтерв'ю Abendzeitung.

За неофіційними даними, Баварія заплатила РБ Лейпциг 15 млн євро, які можуть вирости до 25-ти завдяки бонусам.

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