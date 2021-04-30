"Не вірте цим цифрам": президент Баварії спростував чутки про рекордну компенсацію за Нагельсманна
Президент Баварії Герберт Хайнер радить не приділяти надто велику увагу грошам, які заплатили РБ Лейпциг за Юліана Нагельсманна.
"Ми повинні були знайти компроміс з РБ Лейпциг, адже у Нагельсманна був тривалий контракт. Рекордна компенсація? Не вірте цим цифрам, про які говорить преса.
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Баварія – один з найкращих клубів Європи, і їй потрібен відповідний тренер. Нам вдалося його знайти, підписавши Юліана Нагельсманна", – резюмував Хайнер в інтерв'ю Abendzeitung.
За неофіційними даними, Баварія заплатила РБ Лейпциг 15 млн євро, які можуть вирости до 25-ти завдяки бонусам.
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