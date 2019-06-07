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"Не вірте пропаганді, у Львові добре ставляться до російськомовних", – Левченко відповів росіянам

14:43 547 Читать на русском
"Не вірте пропаганді, у Львові добре ставляться до російськомовних", – Левченко відповів росіянам
Євген Левченко / соцмережі

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко розповів про ставлення до російськомовного населення у Львові.

 

"Кожен раз, коли я приїжджаю до Львова (в основному це відбувається, коли грає наша збірна), то бачу прекрасне самобутнє місто. Тут є свої традиції, архітектура, кухня.

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Але найголовніше – це атмосфера, що панує в місті. Зайве нагадувати, що тут дуже багато російськомовних, до яких нормальне ставлення. Для моїх російських підписників, не вірте в байки пропаганди. Думайте, читайте, аналізуйте", – написав Левченко в своєму Instagram.

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Львов! Каждый раз, когда я сюда приезжаю, в основном это происходит, когда играет наша сборная, то я вижу прекрасный самобытный город. Здесь есть свои традиции, архитектура, кухня! Но самое главное- это атмосфера царящая в городе. Излишне напоминать, что здесь очень много русскоговорящих, к которым нормальное отношение. Для моих русских подписчиков, не верьте в басни пропаганды. Думайте, читайте, анализируйте Может кто посоветует новые интересные места? Lviv, one of the most beautiful places in Ukraine. If you have any chance to go here just book it and enjoy this amazing city!Ready to go?

Публикация от Evgeniy Levchenko (@elevchenko)

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Теги
Євген Левченко Україна - Сербія Україна Україна Збірна України
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