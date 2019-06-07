"Не вірте пропаганді, у Львові добре ставляться до російськомовних", – Левченко відповів росіянам

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко розповів про ставлення до російськомовного населення у Львові.

"Кожен раз, коли я приїжджаю до Львова (в основному це відбувається, коли грає наша збірна), то бачу прекрасне самобутнє місто. Тут є свої традиції, архітектура, кухня.

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Але найголовніше – це атмосфера, що панує в місті. Зайве нагадувати, що тут дуже багато російськомовних, до яких нормальне ставлення. Для моїх російських підписників, не вірте в байки пропаганди. Думайте, читайте, аналізуйте", – написав Левченко в своєму Instagram.

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