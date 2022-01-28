"З Ребровим у мене теплі та добрі стосунки. Ми з ним спілкувалися нещодавно в ОАЕ. Це була перша така тепла зустріч з моменту його виходу з Динамо. Ми зідзвонювалися, але це перша зустріч була. Жодних образ немає у нього на мене і в мене на нього.

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Були якісь тонкощі, але ми їх прибрали у нашій розмові. Чесно кажучи, коли він став тренером Динамо, то я думав, що він не впорається. Але мене переконав мій брат, що треба довіритись. І Ребров виграв два титули. І в кого – у Луческу. Далі відбулось непорозуміння з ним.

Можливо він міг би продовжувати працювати. Але він тут був у страшній напрузі, бо розумів, які очікування від команди. І ми зараз з ним зрозуміли, що він правильно зробив, що пішов", – сказав Суркіс у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Сергій Ребров очолював Динамо у 2014-2017 роках, зараз український тренер працює в аравійському Аль-Айні.

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