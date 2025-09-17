"Не вимагаю від нього робити те, що йому некомфортно": Гвардіола порівняв Едерсона і Доннарумму
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думками про прихід голкіпера Джанлуїджі Доннарумми з ПСЖ.
"Я завжди намагаюся адаптуватися до якості гравців. Я б не вимагав від Джіджі Доннарумми робити щось, у чому йому некомфортно.
Ми говоримо про одного з найкращих гравців, яких я коли-небудь бачив у плані гри ногами, короткими і довгими передачами – про Едерсона. У Джіджі інші якості. Це не означає применшення іншого. Вони різні. У підсумку у нас є потенціал з Джіджі, з Джеймсом Траффордом – ми їх використовуємо.
Траффорд – воротар Манчестер Сіті. Воротарі грають по одному. Ми граємо з двома фулбеками, але з голкіперами такого не буває. Сезон дуже довгий, багато матчів, всі будуть залучені. Так і буде", – цитує Гвардіолу Sky Sports.
Нагадаємо, що Едерсон перейшов у Фенербахче.
