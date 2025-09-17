"Я завжди намагаюся адаптуватися до якості гравців. Я б не вимагав від Джіджі Доннарумми робити щось, у чому йому некомфортно.

Бармен Манчестер Сіті одягнув футболку Ман Юнайтед під час дербі – клуб його суворо покарав (ФОТО)

Ми говоримо про одного з найкращих гравців, яких я коли-небудь бачив у плані гри ногами, короткими і довгими передачами – про Едерсона. У Джіджі інші якості. Це не означає применшення іншого. Вони різні. У підсумку у нас є потенціал з Джіджі, з Джеймсом Траффордом – ми їх використовуємо.

Траффорд – воротар Манчестер Сіті. Воротарі грають по одному. Ми граємо з двома фулбеками, але з голкіперами такого не буває. Сезон дуже довгий, багато матчів, всі будуть залучені. Так і буде", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, що Едерсон перейшов у Фенербахче.

Манчестер Сіті розбив Юнайтед в дербі – дебют Доннарумми, Холанд оформив дубль і видав фантастичний промах