Головний редактор порталу Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі був лаконічним в описі виступу Довбика в матчі проти Ніцци.

"Зіграв добре в декількох епізодах, але...": Довбик отримав оцінку від римської преси за дербі

"Артем відчував серйозні труднощі у фізичному протистоянні з Ба. Він не використовує можливості, надані йому Гасперіні", – зазначив Кардуччі і поставив українцю оцінку в 5,5 бала. Це – найгірша оцінка серед усіх гравців стартового складу Роми, разом зі Стефаном Ель-Шаараві.

Однак конкурент Довбика Еван Фергюсон, який вийшов на заміну замість Артема на 69-й хвилині, теж отримав 5,5 бала. "Мало чим запам'ятався. Не більше, ніж Довбик", – зазначив журналіст.

