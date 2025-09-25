"Не використовує шанси, які дає йому Гасперіні": Довбик отримав найнижчу оцінку за матч Ліги Європи
Фан-сайт Роми Voce Giallorossa високо оцінив виступ Артема Довбика в матчі з Ніццою.
Головний редактор порталу Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі був лаконічним в описі виступу Довбика в матчі проти Ніцци.
"Артем відчував серйозні труднощі у фізичному протистоянні з Ба. Він не використовує можливості, надані йому Гасперіні", – зазначив Кардуччі і поставив українцю оцінку в 5,5 бала. Це – найгірша оцінка серед усіх гравців стартового складу Роми, разом зі Стефаном Ель-Шаараві.
Однак конкурент Довбика Еван Фергюсон, який вийшов на заміну замість Артема на 69-й хвилині, теж отримав 5,5 бала. "Мало чим запам'ятався. Не більше, ніж Довбик", – зазначив журналіст.
