"Невиклик Маліновського – це погано. Нехай Петраков не ображається. Якщо Маліновський в чомусь винен, то він повинен був викликати його до себе і поговорити. Таке буває. А не рубати одразу: "Полетів – добре, що полетів", "Багато говорить – викликаю замість нього іншого".

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Не викликати Маліновського у збірну – це дуже погано. Для мене Руслан – один з найкращих футболістів. Особливо зараз. Він і в підіграванні, і у відборі, забивний. У Шевченка була прекрасна збірна. Є середня лінія – Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко – і вже є команда.

У Шевченка була хороша команда, тому що була дуже хороша середня лінія, гравці якої вміли і захищатися, і атакувати, і контролювати м'яч. Тому не викликати Маліновського у збірну України – це помилка. Петраков повинен розуміти, що в національній команді не можна ставитися до гравців, як до молоді", – цитує Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Руслан Маліновський не зіграє у складі збірної України проти національної команди Фінляндії 9 жовтня та проти Боснії та Герцеговини 12 жовтня. Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков вирішив не викликати хавбека.

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