"Я думаю, що ми очистили повітря після 1:5 від Фіорентини. Я ніколи не думав про те, щоб зробити крок назад.

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Я багато працював і не відступлю ні на крок. Це нелегко, тому що іноді щось бачиш, а потім воно зникає. Це правда. Я бачив покращення в одних матчах і темряву в інших", – сказав Юріч на прес-конференції.

Нагадаємо, поразка від Верони (2:3) могла стати вирішальною для хорватського тренера, оскільки стала третьою за чотири останні тури Серії А.

Керівництво клубу вирішило залишити фахівця на посаді ще на два матчі: у Лізі Європи проти бельгійського Уніона команда зіграла внічию 1:1. Попереду – зустріч із Болоньєю в Серії А, яка відбудеться завтра, 10 листопада, о 16:00.

Зазначимо, що керівництво Роми вже має кандидата на заміну хорвату — це екс-тренер збірної Саудівської Аравії Роберто Манчіні.

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