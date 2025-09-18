"Футбол 24" вийшов на зв'язок із відомим тренером, який після звільнення з Полісся у травні цього року на кілька місяців зник із медіапростору.

– Імаде, де зараз минає ваш період поза футболом і на чому зосереджені у цей час?

– Переважно був у рідній Одесі. Траплялися різні періоди за цей час. Спочатку звикав до нових реалій – уперше з 2013 року в мене з’явилося стільки вільного часу. Займав себе всіма можливими побутовими питаннями, на які ніколи не було часу. Через декілька тижнів з’ясувалося, що в цьому житті можна й сповільнити трохи ритм, як у грі – проводити час із близькими, приділяти увагу сім’ї, собі, особистим справам. Дивне відчуття, до якого треба було адаптуватися.

"Не знаю, чому Ашура так усі хейтили": капітан Полісся став на захист скандально звільненого екс-наставника

Це перше повноцінне літо в Одесі за багато років – вирішив узяти з цього максимум. Мені завжди казали всі навколо, що треба вміти відпочивати, чого я ніколи не міг прийняти. Але цього разу наче вдалося. Тому почуваюся чудово.

– Наскільки уважно стежите за матчами УПЛ і які команди справили найбільше враження на старті сезону?

– Не стежив зовсім за подіями під час підготовки команд до сезону, ані за єврокубковими матчами. Але УПЛ вирішив подивитися. Слідкую майже за всіма командами. Припускаю, що думка може збігатися із загальною – Колос наразі справляє дуже приємне враження. Поважний результат та приваблива гра. Варто відзначити й несподівано потужний початок від Кудрівки. Цікавий буде сезон.

– Чи є вже пропозиції або перспективні варіанти для продовження роботи у футбольній сфері?

– За ці місяці був контакт із певною кількістю проєктів. Але не діставалося конкретики, або ж об’єктивні причини не дозволяли просуватися в перемовинах. Наразі так само є контакт, але немає конкретики. Тому не варто спекулювати. На все свій час.

– Чим наповнюєте свій день поза футболом? Які заняття та напрямки для себе обрали?

– Продовжую приділяти увагу сім’ї та побуту, але наразі переважна більшість часу йде на аналіз та оновлення робочих матеріалів. Це нескінченний та ємний процес, на який так само не завжди вистачає часу. Приділяю увагу й собі, харчуванню, фізичному та ментальному стану. Виділяю час на хобі та читання. Провів декілька лекцій для майбутніх фахівців у галузі менеджменту. А незабаром має бути опублікована перша наукова стаття за моїм співавторством. Дрібниця, але приємно.

– Як загалом почуваєтесь протягом цього періоду та які висновки робите для себе?

– Загалом цей період поки що йде на користь. Було чимало нагод для рефлексії, зараз користуюся нагодою для підготовки до наступного етапу. Перебувати поза грою – це завжди випробування, але наступний крок бачу виключно у структурованому, цілісному та послідовному середовищі. Повторюся – на все свій час.

"Свідомо – ні, я не будую особистий бренд у футболі": Імад Ашур – про довіру, стиль без шаблонів і силу тиші