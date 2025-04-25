Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився міркуваннями щодо шансів столичного клубу на чемпіонство у разі перемоги над Шахтарем.

– Перемога над Шахтарем остаточно вирішить долю чемпіонства?

– І так, і ні. Є чотири тури. Позаду дуже сильна Олександрія, яка проводить класний сезон. Їх так само не варто скидати з рахунків.

Шовковський пояснив провал Динамо у першому таймі півфіналу з Буковиною

– Той факт, що матч було зіграно у Львові, вам однозначно на руку, погоджуєтесь?

– Так. Не треба нікуди їхати і можна кілька днів провести у Львові, особливо по гарній погоді, – сказав Караваєв у коментарі XSPORT.

До слова, наразі Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи 63 очки. Олександрія йде другою з 57 балами, а Шахтар посідає третє місце з 53. Матч 26-го туру між Шахтарем і Динамо відбудеться 27 квітня.

Інгулець – Олександрія, Зоря – Лівий Берег: анонс матчів УПЛол