"Не варто прив'язуватись до цілі", – Шовковський вразив мережу своїми навичками у стрільбі

Легендарний голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський вправний не лише у рамці воріт.

Тренер збірної України Олександр Шовковський опублікував в Instagram відео, де він показує своє вміння вправлятись із пістолетом.

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Мусимо визнати, що вийшло у легендраного голкіпера досить непогано.

"Якщо ти вирішив чимось займатися, то обов'язково став перед собою ціль!

Але ніколи не варто прив'язуватися до цілі! Її перевага в тому, що вона не дає тобі можливість стояти на місці, а змушує рухатися далі!", – підписав відеоролик Шовковський.