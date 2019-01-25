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"Не варто прив'язуватись до цілі", – Шовковський вразив мережу своїми навичками у стрільбі

25 січня 23:59 241 Читать на русском
"Не варто прив'язуватись до цілі", – Шовковський вразив мережу своїми навичками у стрільбі
Олександр Шовковський / Фото з соцмереж

Легендарний голкіпер київського Динамо Олександр Шовковський вправний не лише у рамці воріт.

Тренер збірної України Олександр Шовковський опублікував в Instagram відео, де він показує своє вміння вправлятись із пістолетом.

Шовковський назвав 4 клуби, в яких міг продовжити кар'єру

Мусимо визнати, що вийшло у легендраного голкіпера досить непогано.

"Якщо ти вирішив чимось займатися, то обов'язково став перед собою ціль!

Але ніколи не варто прив'язуватися до цілі! Її перевага в тому, що вона не дає тобі можливість стояти на місці, а змушує рухатися далі!", – підписав відеоролик Шовковський.

Теги
Динамо Динамо Відеоновини Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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