"Не варто применшувати високий рівень футболу Динамо": Михалик знайшов причину поразки від Барселони
Екс-захисник "біло-синіх" Тарас Михалик поділився думками щодо поєдинку киян з каталонцями і оцінив шанси підопічних Луческу на євровесну.
"Я не притримуюся думки, що Барселона вже інша. Каталонці не змінили свого комбінаційного стилю, у команді і без Ліонеля Мессі вистачає зіркових виконавців. Тому не варто применшувати той високий рівень футболу, який підопічні Мірчі Луческу продемонстрували з іменитими суперниками. Впевнений, що принаймні на нічию вони награли.
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Гол від Фаті? Тут швидше просто нещасний випадок, коли рикошет був не на користь киян, хоча завершальний удар юного іспанця – вразив. Були свої моменти і у киян, але кілька разів на висоті зіграв воротар Барселони, в інших випадках приціл у господарів виявився збитим. Ось ця перевага в реалізації і далася взнаки на підсумковому результаті.
Щодо шансів киян на єврокубкову весну... Вони – мінімальні, але ще не все втрачено. Однак, тепер уже дуже багато залежить не лише від киян. Я дуже хочу, щоб доля путівки до Ліги Європи вирішилася у поєдинку у Лісабоні між Бенфікою та Динамо", – сказав Михалик у коментарі Meta Ratings.
Нагадаємо, у наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів Динамо 23 листопада прийматиме Баварію.
Таке Динамо подобається і викликає повагу, або Де шукати позитив у поразці від Барселони