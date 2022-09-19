"Радує те, що чемпіонат України все-таки буде. Головне, щоб була безпека для учасників. Зробити це буде нелегко. Ну і потім, уболівальників на стадіонах немає, вони на футбол не можуть потрапити.

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На футболістів чекають серйозні випробування. Гравці налаштувалися, ведуть на полі боротьбу, і раптом – сигнал повітряної тривоги, їх виводять із поля. Далі все: гравець охолов, втратив концентрацію. Ті, хто грав у футбол, мене зрозуміють. Тому не варто плекати ілюзій, що ми побачимо щось цікаве. Щодо якості гри, думаю, всі бачили матчі наших команд у європейських турнірах.

Збірна України? На мій погляд, Петраков – молодець, як і всі хлопці, що входять до складу збірної. Те, що сталося в нашій країні, їх усіх згуртувало. У принципі, вони зробили все, що могли. Так, вони програли Уельсу, але за цю поразку їм не повинно бути соромно", – розповів Коновалов в інтерв'ю Fanday.

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