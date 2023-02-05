Колишній півзахисник Арсенала Пол Мерсон не розуміє, чому наставник Челсі Грем Поттер поставив не до кінця готового Михайла Мудрика в стартовий склад на гру з Фулхемом.

"Проблема в тому, що якщо Мудрик почувався не дуже добре, то дайте йому ще один шанс. Якщо з ним не все гаразд, то не давайте йому дебютувати в домашньому матчі.

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Він мав проблеми в матчі з Фулхемом. Не варто було випускати Мудрика, маючи достатньо гравців у команді", – поділився Мерсон в коментарі Daily Post.

Додамо, що Михайло вийшов у стартовому складі Челсі на гру з Фулхемом, проте вже в перерві був замінений. Грем Поттер повідомив, що замінив українця, оскільки той застудився.

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