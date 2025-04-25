У цій зустрічі Коваленко забив єдиний гол своєї команди. Це взяття воріт стало для нього першим з моменту повернення в Емполі. "Віктор не упустив можливість забити легкий гол після того, як [воротар Болоньї] Равалья відправив м'яч йому в ноги.

Коваленко забив перший гол після повернення в Емполі – відео взяття воріт у півфіналі Кубка Італії

В іншому він провів непоганий матч, хоч і помітно, що він перебуває зараз не в найкращій формі", – зазначила редакція Pianeta Empoli і поставила українцеві "шістку". Це – цілком нормальна оцінка, враховуючи, що одразу вісім гравців Емполі отримали "п'ятірки" та 5,5 бала.

Історичний гол Коваленка в Кубку Італії не допоміг Емполі вийти до фіналу – Мілан отримав суперника