Руслан Маліновський забив єдиний гол Аталанти у поєдинку проти чинних чемпіонів Італії. Матч у Бергамо завершився з рахунком 1:1.

Гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Мілан – 1:1

"Це трохи схоже на ті матчі, які підходять Маліновському. Проти таких команд він може грати в нападі, але проти більш закритих колективів мені потрібен справжній форвард. Невипадково інші клуби купують саме нападників. У тому, що мені потрібен новий форвард, немає нічого дивного. Інколи Аталанта розплачувалася за відсутність чистого нападника, який може регулярно перебувати в цій зоні.

Він приходив в Аталанту як півзахисник, але адаптувався до гри в атаці, бо ми втратили Гомеса й Ілічіча. Маліновський завжди грав у мене – виходив проти Сампдорії, брав участь у товариських матчах. Ми адаптували Руслана до гри в атаці, але я не можу уявити, щоб він став форвардом", – цитує Гасперіні Sportface.

Після двох турів Серії А 2022/23 в активі українця гол і асист. Попри це, 29-річний Маліновський може змінити клуб – головним претендентом на гравця збірної України називають Тоттенхем. Також є інтерес від Марселя і Ноттінгем Форест.

Аталанта і Мілан не виявили сильнішого у матчі Серії А – Маліновський забив ще й гол, ставши найкращим після героя