"Грати у Лізі чемпіонів – найкраще відчуття з можливих. Думав, що Ла Ліга – це чудово, поки не почув крик фанатів після голу. Я збожеволів від такої підтримки. Не усвідомлював, який Реал великий клуб, поки не став його частиною.

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Ми були терплячими та знали, що моменти будуть. Ми отримали його наприкінці. Це не найкрасивіший мій гол. Я хочу бути кілером в штрафному майданчику і допомагати команді. Зазвичай я скромний хлопець, але дуже добре адаптувався. Завжди виходжу на поле із посмішкою", – цитує англійця Marca.

Нагадаємо, Джуд Беллінгем приніс перемогу мадридцям в першому матчі Ліги чемпіонів, забивши на останніх секундах гри у ворота Уніона. Загалом півзахисник зіграв за Реал шість матчів у всіх турнірах, в яких забив шість голів.

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