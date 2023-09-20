Воротар Лаціо Іван Проведель поділився враженнями від м'яча, який він забив у ворота Атлетіко у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.

"Саррі просив мене піти у штрафний майданчик суперника. Було занадто багато плутанини, мені сказали, скільки часу залишилося, тож я пішов.

Гол воротаря-фаната Путіна у відеоогляді матчу Лаціо – Атлетіко – 1:1

Можу сказати, що я черпав натхнення в Іммобіле, я бачу, як він робить ці рухи кожен день. Помітив, що Луїс Альберто володів м'ячем, і зазвичай він подає на дальню штангу, тому знав де розташуватися. Після? Я не усвідомлював, що забив. Хоча ми не виграли, я насолоджуюся цим моментом", – цитує голкіпера RMC Sport.

Іван Проведель виступає за Лаціо з 2022 року. Загалом за римську команду він зіграв 50 матчів.

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