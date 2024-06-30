За успіхами головної сенсації Євро-2024 стоять насамперед три зірки: Мамардашвілі, Кварацхелія та Мікаутадзе. Зрештою, українці найкраще знають Георгія Цітаішвілі, який виступав за київське Динамо та нашу "молодіжку", і Георгія Гочолейшвілі з донецького Шахтаря. Також, мабуть, чули про жест Георгія Квілітая, котрий у нас ніколи не грав, зате 25 лютого 2022-го відсвяткував гол у чемпіонаті Кіпру з українським прапором.

Проте у складі збірної Грузії є ще щонайменше три футболісти, які мають безпосередній зв'язок з Україною. Детальніше про грузинське тріо з українським слідом – в розповіді Футбол 24.

Лука Лочошвілі

Зв'язок з українськими командами: Динамо

Період: 2017 рік

Виступи на Євро-2024: 3 матчі (107 хвилин)

Хто він: Центральний захисник підписав контракт із київським Динамо, коли йому виповнилося 19 років. Хлопець мав зразок і прагнув повторити у Києві кар'єру Кахи Каладзе. На жаль, за майже три роки контракту Лочошвілі так і не отримав шансу в Динамо – лише одне потрапляння у заявку "біло-синіх" на поєдинок чемпіонату U-21.

Спочатку Луку орендувало рідне тбіліське Динамо, потім він вирушив у другу оренду в словацьку Жиліну, а тоді ще раз повернувся у Тбілісі. Остаточно Лочошвілі попрощався з Києвом 2020-го. Далі був австрійський Вольфсбергер та італійський Кремонезе, де він провів два сезони: спершу в Серії А, після чого опустився з командою у другий дивізіон.

Про нього кажуть: Вячеслав Грозний (головний тренер тбіліського Динамо): "Наприкінці 2016-го я очолив тбіліське Динамо, тож маю спільний досвід роботи з п'ятьма нинішніми грузинськими збірниками: Лочошвілі, Чакветадзе, Кітеішвілі та іншими. Вперше Луку я помітив на матчі Юнацької Ліги чемпіонів у Тбілісі, коли грузини грали з Кайратом. Сказав тоді президенту клубу Роману Піпія: "Мені сподобався цей високий хлопчик. Хочу, щоб він тренувався з основою".

Лука нагадував мені Ярослава Ракицького: хороша передача, гра головою… Тільки грузин вищий і міг лівого захисника також зіграти. Лочошвілі за ментальністю як українець – відпрацьовує до кінця, б'ється за кожен м'яч, дуже працьовитий. Одного дня я подзвонив до Києва і сказав, що у мене є кілька хлопців у Тбілісі, зокрема, Лочошвілі та Чакветадзе. У підсумку Динамо придбало захисника. Пізніше Лука зателефонував і подякував мені за те, що я допоміг йому з трансфером. На жаль, йому не вдалося закріпитися у Києві. Але нинішня кар'єра Лочошвілі лише доводить, що він – чудовий футболіст".

Георгій Гвелесіані

Зв'язок з українськими командами: Волинь, Карпати

Період: 2016 рік

Виступи на Євро-2024: 2 матчі (84 хвилини)

Хто він: У його кар'єрі було лише дві країни: рідна Грузія та Іран, куди Гвелесіані переїхав 2017-го і де виступає дотепер. Другої частини могло не бути, якби Георгій затримався в Україні. 25-річного захисника тбіліського Динамо запросили на перегляд львівські Карпати – грузин був покликаний замінити у центрі оборони Ігоря Пластуна, який поїхав у Лудогорець.

Гвелесіані навіть взяв участь у спарингу під керівництвом тимчасового тренера Анатолія Чанцева, але контракт з "левами" не підписав. Невдовзі потенційний новачок з'явився у таборі Волині. Грузин переконав лучан і справа дійшла до підписання контракту. На заваді стали бюрократичні моменти – Волинь отримала трансферний бан, тож не могла реєструвати нових футболістів. Гвелесіані попрощався з Волинню і повернувся у рідне Динамо. Лише через рік він остаточно покинув грузинський чемпіонат.

Про нього кажуть: Віталій Кварцяний (головний тренер Волині): "Георгій щиро ставився до футбольних вимог. Високий, різкий, жорсткий, добре координований. Я бачив у Гвелесіані перспективу, тому дуже хотів його запросити і працювати з ним. Він теж хотів грати за Волинь. Георгій приїхав до нас із травмою, ми з ним займалися, підлікували. Гвелесіані мені подобався своєю вихованістю, комунікабельністю. У ньому все було позитивне – справжній професіонал.

На жаль, усе зіпсував трансферний бан. Маю на увазі не лише проблеми з реєстрацією грузина. У нас була домовленість з Довбиком, Харатіним, Адамюком, Фаворовим. Та ми нікого не зареєстрували і погано почали чемпіонат. Потім всі вони проявили себе в інших командах. А могли принести користь Волині".

Соломон Кверквелія

Зв'язок з українськими командами: Металіст 1925

Період: 2021 рік

Виступи на Євро-2024: 3 матчі (181 хвилина)

Хто він: На відміну від попередніх двох футболістів, Соломон Кверквелія приїхав у наш чемпіонат, маючи відоме ім'я. За спиною у 29-річного захисника були виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів. Цікаво, ще дебютував Соломон у цьому турнірі в Києві – його Рубін зустрічався з нашим Динамо.

Фактично уся кар'єра Кверквелії минула у Росії. Саме звідти він переїжджав до Харкова. На жаль, розкритися у складі Металіста 1925 оборонець не встиг – відіграв 6 матчів. Під час зимової паузи відбулося повномасштабне російське вторгнення, а Соломон перебрався в Гагру. Далі був азербайджанський Нефтчі і саудівський Аль-Ахдуд, де грузин провів минулий сезон.

Про нього кажуть: Валерій Кривенцов (головний тренер Металіста 1925): "У Соломона була травма, потім він переживав брак ігрової практики і став вільним агентом. Ми про це дізналися, зв'язалися з ним і запропонували переїхати до Харкова. Кверквелія багато пропустив, набирав форму, однак запам'ятався мені порядним та старанним футболістом. Соломон був лідером на полі, його дуже поважали в колективі.

Дивився матчі збірної Грузії на Євро-2024 і я дуже щасливий за нього – у 32 роки Соломон грає на такому високому рівні. Як склалася б кар'єра Кверквелії, якби не 24 лютого? Мені складно сказати. У нас існувала джентльменська домовленість – якщо Кверквелія матиме варіант в іншій команді, то ми не перечитимемо і відпустимо його. Зрештою, так і трапилося".

Georgian footballer Luka #Lochoshvili gave a possibly life-saving first aid to the injured colleague on the pitch during the Bundesliga game between Wiener Austria and Wolfsberger AC https://t.co/9EXEjiHC0i pic.twitter.com/X8fUh4ELPl — Embassy of Georgia in Austria/Mission to OSCE/UN (@GeorgiainAus) February 28, 2022

P.S. Окремо варто згадати про підтримку України двома згаданими грузинськими футболістами. Наприклад, Лука Лочошвілі у лютому 2022-го виступав за австрійський Вольфсбергер і після одного з матчів продемонстрував тематичну футболку із закликом залишатися солідарними з Україною. А дружина Георгія Гвелесіані Лінда публікувала відповідні меседжі у своїх соцмережах.

Грузія – відкриття Євро-2024, а її тренер запалював у Баварії, асистував Анчелотті і переманив чемпіона світу з Динамо