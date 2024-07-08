"Це вже другий наш спаринг на літніх зборах, раніше обіграли Інгулець. Матч пройшов нормально. Я дав можливість зіграти майже всім хлопцям: хтось по тайму, хтось провів на полі 30 хвилин. Грою задоволений. Добре, що перемогли. Але є багато ще над чим працювати.

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Збори в Словенії тільки розпочались. У Кривбаса все ще попереду, дуже багато праці. Не треба робити якоїсь ейфорії, що перемогли. Треба продовжувати рухатись вперед. Це збори, всім важко, будемо працювати, аби побачити на полі ту гру, яку хочемо від команди", – сказав Вернидуб у коментарі для прес-служби клубу.

Нагадаємо, Кривбас здобув перемогу в товариському матчі на зборах у Словенії, обігравши бухарестське Динамо з рахунком 2:0.

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