"Ти ніколи не знаєш, що буде. У нас іде зміна поколінь, багато молоді зайшло в команду, вони показують хороший футбол.

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Забарний та Судаков мають сили та вміння бути лідерами. Я був впевнений, що Україні під силу взяти очки з Албанією та Грузією, і радий, що виявився правим – чотири бали й вихід у плей-офф це вже добре за таких турнірних обставин. Далі почекаємо, як складеться з жеребом.

Не варто чекати стабільної гри від молоді, яку давали ветерани. Я думаю, що все буде добре. У нас класна команда, в цікавий футбол грає. Попереду в нас дуже світле майбутнє і хочу, щоб вболівальники й журналісти не прибивали команду після кожного матчу, вимагаючи результату тут і зараз. Так, зараз нема стабільності, але через ці помилки вони підійдуть до відбору на ЧС-2026 сильнішими", – сказав Пластун у коментарі Український футбол.

Нагадаємо, збірна України лише в останньому матчі Ліги націй зуміли піднятись з останньої сходинки на другу і здобути право боротись за вихід в дивізіон А.

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