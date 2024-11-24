"Жеребкування хороше, воно пройшло вдало. Збірна України, якщо у кондиціях та на ходу, то може будь-яку команду обіграти. Як вони підійдуть до матчів із Бельгією, з якими футболістами, хто гратиме у цих матчах, подивимося.

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Звісно, Бельгія – це суперник непростий. Я не думаю, що треба посипати голову попелом. Маємо те, що маємо. Будемо до матчів із бельгійцями готуватися серйозно. У нас є достатньо хороші футболісти. Звісно, збірна Бельгії за підбором гравців – це досить серйозний опонент. Але, гадаю, всі ми від цих матчів із Бельгією отримаємо задоволення.

Щодо гри на Євро... Я не можу схарактеризувати ту гру, тому що у групі тоді склалося таке непросте становище. І, по суті, гра з Бельгією, чесно кажучи, була ніяка. Було тоді видно, що футболісти спустошені.

Готуючись до гри з Бельгією, треба взяти за основу матч зі збірною Грузії. У цій зустрічі була віддача, була дуже хороша швидкість та боротьба. Усіх найкращих українських футболістів потрібно буде залучати до матчів із Бельгією. Тому що на кону стоятиме ім'я, престиж, гроші та багато інших речей.

Албанія – це не Бельгія. І ми ще не зіграли жодного матчу, після якого ми могли б вийти й сказати, що це була взагалі фантастика і все сподобалося в цьому поєдинку! Так, у матчі з Грузією низка футболістів досить сильно зіграла. Звісно, на матчі з Бельгією треба викликати до збірної виконавців, які гратимуть на атаку та будуть актуальними.

Можливо будуть готові зіграти Циганков та Маліновський. Є ще й Ярмоленко, якого не можна списувати з рахунків. На такі матчі, як із Бельгією, треба виходити з мотивацією, яка має у всіх бути присутньою. Також має бути готовність футболістів! І треба не просто грати! У футболістів збірної України має бути надзвичайна самовіддача", – сказав Буряк у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України за підсумками минулого розіграшу Ліги націй посіла друге місце в групі 1 дивізіону B. Бельгія фінішувала третьою у дивізіоні А2. Серед потенційних суперників "синьо-жовтих" також були Угорщина, Шотландія та Сербія. Матчі відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.

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