"Не треба посипати Динамо поганими словами": Алієв оголосив вирок Луческу у київському клубі
Екс-півзахисник "біло-синіх" Олександр Алієв прокоментував останні результати київського клубу.
"Чи дивився матч з Ренном? Так. Це футбол, на такому рівні такі помилки, як у Попова, не пробачають. Але на помилках вчаться, і не потрібно робити з цього трагедію. Звісно, це неприємно. Я вважаю, що мала бути нічия.
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У мій час Динамо, звісно, таких антирекордів не встановлювало. Найголовніше – не потрібно посипати команду поганими словами, навпаки – треба підтримувати. Я думаю, вони самі розберуться в колективі зі своїми проблемами. Однак я розумію вболівальників, яким неприємно, що команда програє і не показує якісний футбол. У футболі є чорні та білі смуги, можливо, в Динамо зараз чорна смуга.
Звільняти Луческу чи нехай працює далі? Коли команда виграє, то тренер завжди хороший. Коли програє – поганий і тренер, і команда. Отже, вони всі разом роблять щось таке, що заважає досягти позитивного результату", – сказав Алієв у коментарі Dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, нині Динамо переживає не найкращий період у своїй історії: в УПЛ кияни з 6-ма пунктами дев'яті (після 5 турів), а у Лізі Європи у групі В йдуть останніми без очок.
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