"Серія Довбика без голів? Для мене важливо, створює команда моменти чи ні. На Стуані багато років лежав обов'язок забивати голи, і для нього це було дуже складно. Ми не можемо покладатися тільки на одного гравця. Це команда, яка грає добре чи погано, створює моменти та захищається. Всі разом.

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Заб'є Довбик чи ні, але команді потрібна перемога. Для цього кожен має забивати голи, це наш спосіб мислення. Довбик спокійний не через гол, який днями забив за збірну, а тому, що команда створює моменти", – цитує Мічела AS.

Нагадаємо, Довбик поклав 14 голів у 27 матчах Ла Ліги. Втім, після хет-трика у ворота Севільї (21 січня) наче обірвало – 8 матчів без точних ударів.

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