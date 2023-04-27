Наставник Барселони Хаві назвав ключові чинники, які призвели до поразки його команди в матчі проти Райо Вальєкано у 31-му турі Прімери (1:2).

"Аналізуючи зустріч, можна сказати, що ми не показали хорошу гру, нам було некомфортно, але знали, що буде важко. Другим голом вони покарали нас. Ми боролися до кінця, але Райо Вальєкано заслужено переміг. Нас засмучує ця поразка. Нам не вистачало розуміння гри. Ми зловживали довгими передачами. Мали шукати перевагу в центрі поля. Нам було важко, втрачали м'яч і грали менш акуратно, ніж зазвичай.

Відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Барселона – 2:1

Моє повідомлення футболістам просте: багато ще попереду, Ла Ліга не виграна. Перемога коштує дорого, кожен виїзний матч – це війна. Шкода, що повертаємося додому засмученими, бо це була гарна нагода взяти три очки. Кожна гра – це історія, днями ми грали дуже добре, а проти Райо Вальєкано – погано. Не треба думати, що у нас негативна динаміка, бо це не так", – розповів головний тренер "блаугранас" після матчу.

Нагадаємо, що каталонці виграли тільки один із чотирьох останніх матчів. Барселона продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ла Ліги попри поразку в минулому турі. Відрив від Реала становить 11 очок. Наступний матч підопічні Хаві проведуть проти Бетіса 29 квітня.

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