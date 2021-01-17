"Якби ми виграли 1:0, я б сприйняв цей результат абсолютно нормально. Ви не можете повністю позбавити Манчестер Юнайтед шансів протягом 90 хвилин. Ви ніколи не змогли б. Вони зараз у хорошій формі.

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У першому таймі наш контрпресинг був відмінним, передачі – хорошими. Але ми не забили. Це найголовніше у футболі. Другий тайм був більш відкритим. У них було два великі моменти – Аліссон зробив два хороші сейви. Немає простого пояснення, чому ми три матчі поспіль не забиваємо. Моменти втрачаються завжди, але ви повинні продовжувати йти і намагатися ігнорувати розмови навколо цього. Всі хочуть бачити голи, але ви не можете форсувати їх.

Це футбол. Такі моменти трапляються. Бувають матчі, коли ти не можеш пояснити, чому забиваєш з будь-якої точки. Проти Крістал Пелас (7:0) все летіло в сітку. Така ситуація трохи дратує. Мені подобається гра. Я бачив багато дійсно хороших індивідуальних виступів, і командна гра була якісною. Це не той результат, який ми хотіли, але отримали такий", – цитує Клоппа ВВС.

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