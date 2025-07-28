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Півзахисник Андрій Гавриленко допоміг Подбрезові здолати Кошице (3:1) у матчі чемпіонату Словаччини.
Чемпіонат Словаччини, перший тур
Подбрезова – Кошице – 3:1
Голи: Гавриленко, 41, Смекал, (пен.), 55, Куябі, 81 – Якубек, 62
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У стартовому турі чемпіонату Словаччини Подбрезова приймала вдома Кошице. У стартовому складі господарів на поле вийшов український півзахисник Андрій Гавриленко. Саме він відзначився першим голом у матчі. На 41-й хвилині Подбрезова організувала швидку атаку, яку точним ударом в кут завершив Гавриленко. Після забитого м'яча українець ефектно станцював перед партнерами по команді.
У другому таймі господарі збільшили перевагу завдяки голу Смекала з пенальті. Кошице відквитав один м'яч на 62-й хвилині, але на щось більше гості не спромоглися. Пізніше Подбрезова забила третій гол, встановивши остаточний рахунок матчу – 3:1.
До слова, Андрій Гавриленко є вихованцем запорізького Металурга. Впродовж кар'єри 24-річний опорник виступав за Енергію з Нової Каховки та низку словацьких клубів.
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