Захисник киян Крістіан Біловар поділився емоціями від матчу-відповіді ЛЧ з Хамрун Спартанс (3:0), в якому VAR "вкрав" у нього дебютний гол.

"Завжди приємно грати "на нуль" у захисті – це результат роботи усієї команди та тренерського штабу, а не лише гравців оборони.

Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Підтримка у Любліні відчувалась, проте на Мальті теж було достатньо уболівальників з України, які нас дуже добре підтримували. Хоча у Любліні ми почуваємося, як вдома, усі наші думки про те, щоб повернутися в Україну та грати єврокубкові матчі вдома.

Здалося, що у матчі-відповіді Динамо продемонструвало кращу швидкість? Після підготовки на літніх зборах ми зіграли всього два матчі, вважаю, з кожним наступним поєдинком ми все більше входимо у ритм сезону і, сподіваюся, діятимемо у швидшому темпі.

Свій гол особливо не святкував, бо не повірив, що нарешті забив. Богу видніше, не пощастило, напевне, поки ще не час. Сподіваюся, пізніше вдасться відзначитися. Міг бути дебютний гол, але не склалося, отже, це станеться пізніше.

Щодо старту УПЛ... Звісно, непросто грати через два дні на третій враховуючи часті переїзди, але у нас немає іншого вибору. Ми готуємося до кожної гри, до кожного суперника. У нас великий склад, є ротація на позиціях, багато замін. Вважаю, у нас є усе, щоб ми могли спокійно грати через два дні на третій.

Чи є різниця, з ким грати у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів – Маккабі чи Пафосом? Мені здається, немає. Обидва суперники – це якісні команди, які виступають у кваліфікації Ліги чемпіонів так само як і ми, тому потрібно буде серйозно налаштовуватися на будь-яку з цих команд і плідно готуватися", – цитує Біловара офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі-відповіді Крістіан зумів відкрити рахунок на 11-й хвилині, однак після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт через гру рукою. За партнера помстились Ванат, Бражко та Михавко, повторивши результат першої гри.

Динамо вийшло до наступного раунду кваліфікації ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун Спартанс