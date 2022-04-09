"Я б не викладав усе заради Холанда. Чесно кажучи, я не став би витрачати багато грошей на нього. На Мбаппе так, але не на Холанда.

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Я лише граюся в спортивного директора, але я б спочатку вибрав Мбаппе. Думаю, що він більш досконалий у всіх аспектах. Якщо ви збираєтеся зробити величезні інвестиції, ви повинні робити це заради найкращих. Якби це залежало від мене, я вибрав би Мбаппе. Зараз у футболі немає нікого кращого за нього", – цитує Алвеса Marca.

Нагадаємо, цього літа обоє можуть змінити клуби. Мбаппе сватають вільним агентом в Реал, а Холанда пов'язують з тими-таки мадридцями і Ман Сіті.

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