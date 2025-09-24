"Бленуце, ну, ви ж бачите, високий дуже, головою мав би добре грати, за м'ячі чіплятись попереду, зберігати їх для команди в штрафному майданчику суперника, мав би створювати напругу, голи забивати. Зрештою, ні для кого не секрет, я думаю, тим більше це вже там і в публічній площині проходило, що Олександр Шовковський хотів у свою команду самого такого плану центрфорварда, високого таргетмена, так би мовити, який добре грає головою, який добре грає в чужому штрафному майданчику.

Вацко назвав причини провалу Супряги в Динамо: "Така правда футболу"

Я думаю, що ви помічаєте, що, Шовковський показує, що він клубу показує, всім показує, що він, в принципі, отримав те, що хотів. Ви помічаєте, що Бленуце сходу отримує ігрову практику, за нього заплатили серйозні для нинішнього Динамо кошти. Тренер його хотів, і, звичайно, ну, ти хотів, будь ласка, от ти отримав, давай став. Тому так я це пояснюю. Бленуце сходу грає. От сходу Шовковський його інтегрує в команду. Нема такого, що треба дати час на адаптацію і так далі і тому подібне.

Інша справа, що на полі Бленуце не справляє якогось вау-ефекту. Ну, принаймні зараз. При тому, що ми говоримо про матчі, в яких Динамо веде гру, в яких Динамо атакує. Зараз з Олександрією 70% контроль м'яча. Ми говоримо про матчі, в яких м'яч дуже часто в штрафному чи над штрафним майданчиком суперника літає. І ми говоримо про матчі, в яких партнери, в принципі, створюють моменти для Бленуце. Не можна сказати, що він ізольований, він без м'яча.

В кубковій грі на початку другого тайму він мав дуже хороший момент, коли головою бив після штрафного у виконанні Шапаренка. І ви знаєте, от трохи дивно мені, що футболіст, про якого говорять, що він круто грає головою, він навіть не намагався м'яч якось спрямувати у напрямку воріт. От він так падав прямо, підставив в падінні голову. М'яч від цієї голови так от прямо полетів по тій же траєкторії, куди падав Бленуце.

Ще один цікавий нюансик. У першому таймі, там десь на початку першого тайму кубкового матчу проти Олександрії один в один він вийшов. Офсайд був, так, але ж ніхто там не свистів той офсайд. Бленуце вийшов один в один, не забив. Також такий моментик. Далі, матч чемпіонату проти Олександрії. Теж вихід один в один не використав, не виконав, не забив. Ще був момент, я вже згадував про нього, по м'ячу не влучив у класному епізоді, з дуже хорошої вбивчої позиції, ударної позиції. Ну, просто не влучив по м'ячу, розумієте.

І дивишся один епізодик, другий епізодик, третій, четвертий. І такі моменти можуть викликати певні питання стосовно майстерності. Хоча, не знаю, можливо, це якраз прояви психології, це хвилювання, в тому числі хвилювання після "теплого" прийому від вболівальників. Подивимось, тут вже час покаже. Я вважаю, що неправильно робити висновки по одному-двох матчах", – висловився Вацко у шоу Вацко on air.

Нагадаємо, що Владислав Бленуце приєднався до Динамо у вересні 2025 року. Нападника одразу запідозрили у симпатії до росіян через його пости у соцмережах. Пізніше гравець заявив, що цілком підтримує Україну.

Бленуце зіграв за Динамо у трьох матчах. Результативними діями він не відзначився.

