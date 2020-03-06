Не спортом єдиним: футболісти в медіа

Незважаючи на величезні гонорари, матчі – не єдине джерело заробітку спортсменів. У неробочий час футболісти погоджуються на зйомки брендованої продукції, підписуючи контракти з великими компаніями.

Ми створили топ гравців національних збірних, для яких рекламний бізнес – рідна стихія. Пропонуємо вам відволіктися від огляду результатів матчів і дізнатися трішки більше про медійний бік футболу.

З 2001 року на екранах телевізорів ми бачимо яскраві ролики від Gillette. Станки для гоління та інші продукти рекламують Андрій Шевченко, що зараз відомий як головний тренер української збірної, нападник "Баварії" Роберт Левандовські та чотирикратний володар звання "Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги" Тьєррі Анрі.

Відомий виробник косметики Nivea спільно з футболістами "Мілану" здивував глядачів жартівливою акцією. Під час відкритого тренування гравці клубу вийшли на поле з незвичайно довгими бородами, а потім розгорнули величезний плакат з написом: "Або перестань голитися, або купи Nivea for Men!". Глядачі були у захваті!

Бренд L'Oréal теж скористався нагодою співпрацювати зі знаменитостями. Так, зірки клубу "Манчестер Юнайтед", француз Ерік Кантона та німець Міхаель Баллак, стали головними героями реклами антиперспірантів. А зволожувальну лінійку Men Expert представили гравці команди "Ювентус". Чарівні посмішки Джанлуїджі Буффона, Нікола Легроттальє та Мауро Каморанезі підкорили фанатів і ті миттєво скупили всі запаси продукції з магазинних полиць. А рік тому під час співпраці з L'Oréal Девід Бекхем створив цілу серію засобів для догляду. Спільно з технологами бренда була розроблена чоловіча косметика House 99, продаж якої побив усі рекорди.

Живий білборд

Лідер "Ювентусу" та збірної Португалії Кріштіану Роналду запам’ятався насиченим телевізійним минулим: реклами спідньої білизни, годинників, парфумерії, екіпіровки для спорту – це далеко не повний список його модельних проектів. Яскравим стартом португальця у телевізійному бізнесі став ролик із фірмовими бутсами Nike Mercurial Vapor 4. Кріштіану й раніше не приховував симпатії до бренда, викладаючи публікації зі згадуванням компанії у соцмережах (а це близько 300 постів на рік!). Затребуваність футболіста щороку зростає, тож спонсори готові йти на будь-які компроміси, аби співпрацювати з популярним спортсменом. Зараз відомо, що Роналду підписав довічний контракт із Nike, зажадавши у 4 рази більше коштів, ніж Мессі за роботу з Adidas. Компаніям Clean & Clear і Castrol також пощастило працювати з Кріштіану: реклама шампуню і моторної оливи обійшлася їм майже в 13,5 млн доларів.

Так що ж для футболістів реклама: хобі, що приносить прибуток, або рутинна друга робота? Відповісти на це запитання зможуть тільки самі спортсмени, а нам залишається лише захоплюватися їх успішною кар'єрою, активною життєвою позицією і правильним прикладом сучасного чоловіка.