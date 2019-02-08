"Не списуйте Тоттенхем з рахунків", – Вінкс зробив різку заяву

Півзахисник Тоттенхема Гаррі Вінкс оцінив можливості своєї команди в боротьбі за трофеї.

"Ми ніколи не можемо бути списані з рахунків – це найважливіше. Ми забили багато голів, що показує нашу наполегливість у матчах і мотивацію, яку команді дає головний тренер. Ми знаємо, що гра не завершується до фінального свистка.

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У нас чудовий склад з неймовірними гравцями. Харрі, Деле та Сон – гравці найвищого рівня і вони – вершина команди, але окрім них у нас є хороші гравці, які здатні показувати якісну гру, що вони і робили в останні тижні, і ми здобули результат", – сказав Вінкс Sky Sports.

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