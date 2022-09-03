"Дуже складна гра. Результат залежав від одного моменту, і Шахтарю вдалося забити. Гра була дуже складною, не скажу, що "гірникам" було з нами просто. Командними взаємодіями й футболістами я задоволений, але в нас багато молоді, яка мусить багато працювати і вміти концентруватися на кожному моменті, граючи із Шахтарем. Усе залежало від концентрації, тож хто забив, той і виграв.

Рух – Шахтар – 0:1 – відео переможного гола Коноплі

Ми грали з акцентом на атаку, проте багато чого не виходило. Втрачали багато м'ячів, коли атакувальні футболісти квапились. Не можна втрачати м'яч під час перехідної фази, а ми це робили. Гадаю, у першому таймі ми завдали навіть більше ударів по воротах, ніж Шахтар. Інша справа – втрати м'яча, індивідуальні дії футболістів, наприклад, під час гри сам на сам, – у цьому компоненті ми програвали.

Наскільки результат (три поразки у трьох турах) тисне на хлопців психологічно? Кінець матчу показав, що ми можемо грати. З Колосом пропустили у першому ж моменті, а потім почали грати, маючи колосальну перевагу. Якщо пропускаємо з одного моменту, це означає, ми не до кінця сконцентровані. У нас наймолодший захист в УПЛ, і нам трохи бракує. Хоча вони виграють майже всі єдиноборства, діють у відборі, але ось це "трохи"..." – цитує Кучука офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, напередодні у матчі 3-го туру УПЛ Рух мінімально поступився Шахтарю. Раніше львів'яни програли Металісту (1:2) та Колосу (0:2) і перебувають на останній сходинці турнірної таблиці. Цікаво, що деякі експерти називали Рух одним з можливих відкриттів нинішнього сезону.

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