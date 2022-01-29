"Що робитиму після завершення кар'єри? Я про це постійно думаю. Почав, коли мені за 30 перевалило. Чим займатися, що робити, тому що багато хто себе не може знайти. У багатьох футболістів важкий перехідний період.

"Хотів потрапити в АПЛ": Степаненко не впевнений, що завершить кар'єру у Шахтарі

Звісно, ​​дуже хотів би залишитись у футболі. Не скажу, що хотів би бути тренером. Може, менеджмент, побачимо. Не можу сказати, як відбуватиметься. Якщо будуть якісь варіанти, пропозиції – думатиму, розглядатиму.

Достеменно знаю, що після закінчення кар'єри ще піду вчитися, це 100%. Тому що багато часу пропустив, що можна було зробити. Тому і раджу хлопцям навчатися зараз, бо знаю та впевнений, що у футболістів достатньо часу. У мій час не було таких онлайн-курсів.

Зараз можна поступати. І Барселона випустила курси різної тематики. Вони недорого коштують. Це спілкування, вміння працювати з Excel, Word.

Якщо хтось запросить на роботу у футболі – хотів би лишитися. А так ще хочу помандрувати, то була моя мрія з дитинства. Тому намічаю точки на карті, де хотів би побувати", – розповів Степаненко на Instagram-сторінці Шахтаря.

Тарас захищає кольори Шахтаря з 2010-го. У нинішньому сезоні 32-річний півзахисник провів 22 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

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