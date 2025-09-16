Форвард Баварії Харрі Кейн прокоментував слова почесного президента клубу Улі Хьонесса про те, що шанси мюнхенців на успіх в ЛЧ можна порівняти з шансами Хоффенхайма в Бундеслізі.

Раніше Хьонесс назвав Баварію аутсайдером Ліги чемпіонів, заявивши, що шанси команди на перемогу в турнірі такі ж, як у Хоффенхайма – виграти Бундеслігу.

Бундесліга, турнірна таблиця: Баварія йде без втрат, Борусія Д в топ-3, РБ Лейпциг за крок від єврокубків

"Такий клуб, як Баварія, завжди розраховує на перемогу в кожному турнірі. Не сказав би, що ми аутсайдери, хоча ми граємо проти кращих команд Європи.

Починається довгий шлях, який, сподіваюся, триватиме до травня. Не хочу забігати так далеко вперед. Ми хочемо посісти якомога вище місце в таблиці загального етапу. Все почнеться завтра", – цитує Кейна Bayern&Germany.

У середу, 17 вересня, Баварія зіграє вдома з Челсі в 1-му турі основного етапу ЛЧ.

