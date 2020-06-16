"Не сказав би, що Динамо виглядає сильно": коментатор віщує проблеми у матчі з Минаєм, який "вирішить долю Михайличенка"

Коментатор телеканалів "Футбол" Андрій Столярчук висловив певні сумніви щодо фаворитизму Динамо у завтрашньому півфіналі Кубка України проти Миная.

"Чим рідніша арена, тим краще для Миная. Шкода, що гра буде без глядачів, тому що можна собі лише уявити, який був би ажіотаж. Крім того, важливий фактор – якість поля місцевого стадіону, до якого Динамо треба буде підлаштуватися, а для Миная воно вже є звичним.

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Думаю, що в переліку пріоритетів Динамо на закінчення сезону є два головні пункти: а) посісти 2 місце в чемпіонаті і потрапити до кваліфікації Ліги чемпіонів; б) виграти Кубок України. До того ж, головного суперника киян, Шахтаря, в турнірі вже немає. Динамо, без сумніву, наразі є головним фаворитом.

Гадаю, від виконання цих завдань напряму залежить і подальша тренерська доля Олексія Михайличенка. Я б не сказав, що Динамо зараз виглядає сильно. Думаю, команда наразі готова відсотків на 60-70. Помітні проблеми з фізичним рівнем і стан деяких лідерів викликає занепокоєння. Скажу так, теперішня форма Динамо не дає впевненості у тому, що кияни спокійно виконають свої завдання як в чемпіонаті, так і в Кубку. Буде серйозна і важка боротьба на обох фронтах, але тим цікавіша розв'язка чекає на наших глядачів", – підсумував Столярчук в коментарі сайту телеканалів "Футбол".

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